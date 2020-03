Coronavirus in Italia: da qui ai prossimi 15 giorni “qualcosa di positivo si vedrà”

“Tra due settimane vedremo se quanto messo in campo è stato sufficiente a rallentare la crescita dei contagi. L’ulteriore passaggio sarebbe la chiusura totale del Paese, ma sono convinto che da qui ai prossimi 15 giorni qualcosa di positivo si vedrà“: lo ha affermato l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera, nel corso della trasmissione Agorà, su Rai3, riferendosi alle nuove norme emanate ieri sera dal governo. “E’ un segnale forte che apprezziamo. Ci sono alcuni elementi che allargano le maglie, per esempio le profumerie e i negozi di ottica lasciano perplessi, ma in questo momento è fondamentale il messaggio forte che è arrivato. Un passo importante“.