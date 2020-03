Coronavirus, in Italia 17.660 casi totali dall’inizio dell’epidemia: la situazione nelle varie regioni

Aumentano i casi di coronavirus in Italia: al momento 14.955 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 17.660 i casi totali.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 7.732 in Lombardia, 2.011 in Emilia-Romagna, 1.453 in Veneto, 794 in Piemonte, 698 nelle Marche, 455 in Toscana, 304 in Liguria, 242 nel Lazio, 236 in Friuli Venezia Giulia, 213 in Campania, 157 nella Provincia autonoma di Trento, 126 in Sicilia, 123 nella Provincia autonoma di Bolzano, 121 in Puglia, 83 in Abruzzo, 73 in Umbria, 43 in Sardegna, 37 in Calabria, 27 in Valle d’Aosta, 17 in Molise e 10 in Basilicata.

Sono 1.439 le persone guarite. I deceduti sono 1.266, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

In Sicilia si osserva come continuano a crescere a nel Catanese i casi positivi al Coronavirus. La provincia etnea risulta quella al momento quella con più contagi: 57, otto in più rispetto a ieri. A fornire la ripartizione per province, secondo i dati aggiornati alle 12 di oggi e trasmessi all’Unità di crisi nazionale, è la Presidenza della Regione siciliana. Nel Palermitano, invece, i casi riscontrati sono 28, nell’Agrigentino 18 e nel Messinese 9. Otto, invece, i tamponi risultati positivi in provincia di Siracusa, quattro in quella di Trapani e due ciascuno in quelle di Caltanissetta, Enna e Ragusa. In totale nell’Isola i pazienti sono 130, di cui 44 ricoverati (solo 7 in terapia intensiva), 82 in isolamento domiciliare, due guariti e due deceduti. Il prossimo aggiornamento avverrà domani.

Nel Lazio, “rispetto a ieri registriamo un aumento di 77 casi di positività, ma c’è anche un incremento delle persone guarite dal COVID-19 che sono 24. Escono dalla sorveglianza in 597, ovvero hanno terminato la quarantena. Ad oggi sono stati effettuati circa 6.500 tamponi per il COVID-19” commenta l’Assessore D’Amato.

In Abruzzo, dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati 89 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara. 42 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 14 in terapia intensiva, gli altri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Il laboratorio di Pescara ha eseguito finora 958 test, di cui 440 sono risultati negativi.

La differenza tra numero dei test eseguiti ed esiti, e’ legata al fatto che piu’ test vengono eseguiti sullo stesso paziente. Nel totale viene considerato anche il numero degli esami tuttora in corso. Dei casi positivi, 9 si riferiscono alla Asl Avezzano Sulmona L’Aquila, 23 alla Asl Lanciano Vasto Chieti, 48 alla Asl di Pescara e 9 alla Asl di Teramo. Va precisato che il numero elevato di casi registrati a Pescara e’ anche legato al fatto che al Santo Spirito accedono pazienti provenienti anche da altre aree della regione. Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione.

L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che da questa mattina sono stati esaminati 59 tamponi presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno. 12 di questi sono risultati positivi. Come per tutti gli altri, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. I casi positivi in Campania sono in totale 234, di cui cinque guariti e due deceduti.

Nelle Marche il Gruppo operativo regionale per l’emergenza sanitaria ha comunicato che in totale sono 725 i tamponi risultati positivi nelle Marche, 2642 le persone in isolamento domiciliare, di cui 2308 asintomatici e 334 sintomatici.

In Emilia-Romagna sono complessivamente 2.263 i casi di positivita’ al Coronavirus, 316 in piu’ rispetto all’aggiornamento di ieri. Sono 128 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre i decessi sono passati dai 146 di ieri a 201, 55 in piu’. I nuovi decessi registrati riguardano 21 residenti nella provincia di Parma, 14 residenti in quella di Piacenza, 7 in quella di Modena, 5 in quella di Reggio Emilia, 5 in quella di Bologna, 2 in quella di Ravenna, uno in quella di Ferrara. Salgono a 51 (ieri erano 43) le guarigioni, 49 delle quali riguardano persone “clinicamente guarite”, divenute cioe’ asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 2 dichiarate guarite a tutti gli effetti perche’ risultata negativa in due test consecutivi.