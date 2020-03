Coronavirus in Italia: “Ci sono anche 30enni in rianimazione, con problemi decisamente seri”

“Ci sono anche dei giovani in rianimazione, con problemi decisamente seri. Abbiamo dei trentenni e anche sotto i trentenni“: lo ha affermato l’infettivologo Massimo Galli, primario dell’ospedale Sacco di Milano e docente di Malattie infettive all’università Statale del capoluogo lombardo, parlando a SkyTg24 dell’emergenza Coronavirus.

L’esperto ha specificato che la proporzione con i pazienti più anziani naturalmente non è confrontabile.

“Noi siamo in una condizione relativamente privilegiata. L’intero mio reparto è stato trasformato in un reparto di rianimazione e stiamo estendendo i letti necessari in altre parti dell’ospedale. Eravamo più preparati proprio perché istituzionalmente siamo formati per questo tipo di emergenza, ma questa – ha spiegato Galli – ha superato ogni scala“.