Coronavirus, oggi in Italia nuovo record di morti: 196 nelle ultime 24 ore. Bilancio sale a 827 vittime e 12.462 contagiati

Nuovo record negativo di morti in un giorno, oggi, in Italia per l’epidemia di Coronavirus: ben 196 persone decedute nella giornata odierna. Lo ha appena comunicato il capo della protezione civile Angelo Borrelli. Il bilancio complessivo dei morti sale a 827 deceduti in due settimane e mezzo, mentre il numero dei contagiati totali è salito a 12.462. I guariti sono 1.045 (41 nelle ultime 24 ore), quindi il numero delle persone attualmente ammalate è di 10.590. Di questi, 5.838 sono ricoverati nei reparti di malattie infettive degli Ospedali di tutt’Italia, altri 1.028 sono in gravi condizioni e ricoverati nei reparti di terapia intensiva. La concentrazione dell’epidemia rimane nelle Regioni del Nord Italia, in modo particolare Lombardia, poi Emilia Romagna e Veneto. Gli ultimi dati confermano la marginalità del Centro/Sud dove il virus non sta circolando, stanno soltanto aumentando singoli casi, isolati, di persone rientrati dal Nord ma senza nuovi focolai.