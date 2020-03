Coronavirus, giunti in Italia gli aiuti dalla Cina: 81 tonnellate di mascherine e medicine, un team di medici da Wuhan [FOTO]

“Questa notte abbiamo ricevuto non solo un cargo con aiuti significativi donati al popolo italiano dalla Croce rossa cinese. Ma insieme a questo carico che arriva dalla consorella cinese, è stato messo a disposizione un team di ricercatori che in questi giorni si confronterò con i nostri ricercatori e clinici in prima linea contro il Covid-19“: lo ha affermato il presidente della Croce rossa italiana, Francesco Rocca, in conferenza stampa a Roma con i medici cinesi giunti in Italia questa notte per aiutare il nostro Paese a gestire l’emergenza Covid-19. “I nostri volontari sono impegnati nella risposta a questa emergenza fin dal primo giorno. Come voi sapete il sistema di risposta del 118 si regge molto sul volontariato e nelle ultime 24-36 ore sono anche raddoppiati i mezzi messi a disposizione“. Alcuni degli esperti medici cinesi giunti in Italia “provengono dall’epicentro dell’epidemia in Cina, Paese che per primo si è messo a disposizione”.

“La Croce rossa cinese è stata straordinariamente generosa“, ha proseguito Rocca: nel cargo erano presenti 81 tonnellate di materiali tra cui mascherine, respiratori, medicine antivirus.

“E’ arrivato anche un team di esperti anche da Wuhan in rappresentanza dei 40mila medici che hanno combattuto l’emergenza“.