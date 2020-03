Coronavirus, bilancio Italia sale a 97.689 contagiati e 10.779 morti. Continua a diminuire il numero dei nuovi casi giornalieri, tutti i DATI Regione per Regione

Il Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha appena fornito i dati giornalieri sull’epidemia di Coronavirus aggiornati alle 17 di oggi, Domenica 29 Marzo: nelle ultime 24 ore abbiamo avuto 756 morti e 646 guariti. Il dato dei nuovi contagiati giornalieri è di 5.253, in netto calo rispetto ai giorni scorsi. Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di:

97.689 contagiati



10.779 morti

13.030 guariti

Le persone attualmente ammalate, sono 73.880, così suddivise:

27.386 ricoverate in ospedale

3.906 ricoverate in terapia intensiva (il 5,2% del totale)

(il del totale) 42.588 in isolamento domiciliare (il 58% del totale)

Negli ultimi 3 giorni si e’ verificato un calo sia del numero delle vittime sia dei ricoveri in terapia intensiva, “grandi cambiamenti nell’ordine del 10-15%” che dipendono dalle “misure messe in atto” e da un “sistema sanitario che sta rispondendo“. Lo ha detto il pneumologo e membro del Comitato tecnico scientifico Luca Richeldi in conferenza stampa. “Non dobbiamo fermarci ai numeri – aggiunge – ma sono dati che devono far riflettere e ci incoraggiano nel messaggio che con i nostri comportamenti salviamo delle vite“.

“Mi associo all’importante messaggio del ministro Speranza, i dati sono un motivo per continuare a comportarci cosi’, ma anche ad essere piu’ stretti. Visti risultati dobbiamo essere ancora piu’ convinti nel rispetto delle misure. La battaglia e’ molto lunga, non dobbiamo abbassare la guardia. In particolare il calo dei deceduti e dei ricoveri in terapie intensive danno dati solidi e concreti che si riflettono sulla vita dei cittadini” ha aggiunto il professor Luca Richeldi.

Ecco i dati e il grafico dei nuovi contagiati in Italia nelle ultime settimane con la differenza rispetto al giorno precedente:

Mercoledì 11 Marzo: +1.336 2.313+1.336

Giovedì 12 Marzo: +337 2.650+337

Venerdì 13 Marzo: -102 2.548-102

Sabato 14 Marzo: +949 3.497+949

Domenica 15 Marzo: +93 3.590+93

Lunedì 16 Marzo: 3.233 -357

Martedì 17 Marzo: 3.526 +293 +293

Mercoledì 18 Marzo: +681 4.207+681

Giovedì 19 Marzo: +1.115 5.322+1.115

Venerdì 20 Marzo: +664 5.986+664

Sabato 21 Marzo: +567 6.553+567

Domenica 22 Marzo: 5.560 -993

Lunedì 23 Marzo: 4 .789 -771

Martedì 24 Marzo: 5.249 +460

Mercoledì 25 Marzo: 5.210 -39

Giovedì 26 Marzo: 6.153 +943

Venerdì 27 Marzo: 5.959 -194

Sabato 28 Marzo: 5.974 +15

Domenica 29 Marzo: -721 5.253-721

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: