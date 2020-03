Coronavirus, l’Italia vede la luce in fondo al tunnel: oggi altri 812 morti ma c’è un enorme calo dei contagiati e record di guariti [DATI]

Il Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha appena fornito i dati giornalieri sull’epidemia di Coronavirus aggiornati alle 17 di oggi, Lunedì 30 Marzo: nelle ultime 24 ore abbiamo avuto 812 morti e 1.590 guariti. Il dato dei nuovi contagiati giornalieri è di 4.050, in nettissimo calo rispetto ai giorni scorsi. Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di:

101.739 contagiati



11.591 morti

14.620 guariti

Il numero dei guariti giornaliero odierno è il più alto dall’inizio dell’epidemia. Ovviamente i guariti cresceranno ancora nei prossimi giorni, perchè la guarigione da questa malattia è molto lunga quindi oggi guariscono le persone che si sono ammalate due o addirittura tre/quattro settimane fa. Anche il numero delle vittime continuerà a rimanere elevato per almeno altre due settimane, ma il dato più importante è che diminuisce sensibilmente il dato dei nuovi contagiati giornalieri. Intanto le persone attualmente ammalate, sono 75.528, così suddivise:

27.795 ricoverate in ospedale ( 36,8% )

( ) 3.981 ricoverate in terapia intensiva ( 5,2% )

( ) 43.752 in isolamento domiciliare ( 58% )

Ecco i dati e il grafico dei nuovi contagiati in Italia nelle ultime settimane con la differenza rispetto al giorno precedente:

Mercoledì 11 Marzo: +1.336 2.313+1.336

Giovedì 12 Marzo: +337 2.650+337

Venerdì 13 Marzo: -102 2.548-102

Sabato 14 Marzo: +949 3.497+949

Domenica 15 Marzo: +93 3.590+93

Lunedì 16 Marzo: 3.233 -357

Martedì 17 Marzo: 3.526 +293 +293

Mercoledì 18 Marzo: +681 4.207+681

Giovedì 19 Marzo: +1.115 5.322+1.115

Venerdì 20 Marzo: +664 5.986+664

Sabato 21 Marzo: +567 6.553+567

Domenica 22 Marzo: 5.560 -993

Lunedì 23 Marzo: 4 .789 -771

Martedì 24 Marzo: 5.249 +460

Mercoledì 25 Marzo: 5.210 -39

Giovedì 26 Marzo: 6.153 +943

Venerdì 27 Marzo: 5.959 -194

Sabato 28 Marzo: 5.974 +15

Domenica 29 Marzo: -721 5.253-721

Lunedì 30 Marzo: 4 -1.203 .050-1.203

Il calo di oggi, 1.203 nuovi positivi in meno rispetto al giorno precedente, è il più grande dall’inizio dell’epidemia. E il numero odierno (appena 4.050 nuovi contagiati giornalieri) è il numero più basso degli ultimi 13 giorni. Era dal 17 Marzo che il numero dei nuovi contagiati non cresceva così poco: è evidente come il picco dell’epidemia sia ormai ampiamente alle spalle, e siamo nella fase discendente della curva epidemica. Questi dati saranno fondamentali, soprattutto se confermati anche domani e dopodomani, per consentire al comitato tecnico-scientifico del Governo di consigliare cosa fare dopo il 3 Aprile rispetto alle misure restrittive imposte ai cittadini. Eloquente il grafico con i dati:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: