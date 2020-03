Coronavirus, oggi altri 793 morti: bilancio Italia sale a 4.825 vittime e 53.574 contagiati, il picco tra domani e Lunedì [DATI e TABELLE]

L’Italia è sempre più vicina al picco dell’epidemia di Coronavirus che è iniziata esattamente 29 giorni fa. Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha appena fornito il dato giornaliero con il bilancio delle ultime 24 ore, in cui abbiamo battuto il nuovo triste record di deceduti: sono stati ben 793, di cui 546 nella sola Lombardia. Oggi sono anche guarite 943 persone. Il numero dei nuovi casi di contagio è di 6.553, anche qui record giornaliero: è evidente come stiamo salendo rapidamente verso il picco, che potrebbe essere raggiunto domani, Domenica 22, o dopodomani, Lunedì 23 Marzo. Il lockdown dell’Italia, infatti, è scattato Martedì 10 Marzo, e finchè non passeranno 14 giorni da quella data, stiamo soltanto certificando le persone che si erano contagiate in precedenza quando non c’era alcun divieto di uscire di casa.

Proprio Domenica 8 Marzo a Milano c’erano i Navigli stracolmi di gente nei locali che erano regolarmente aperti (vedi foto accanto), e in quel weekend s’è verificato il grande esodo da Milano verso le Regioni del Sud. Quindi in questi giorni stanno emergendo i casi positivi che si erano contagiati prima del lockdown. Da Martedì 24 Marzo dovremmo iniziare a vedere i numeri migliorare, dopo il picco di contagi, anche se avremo ovviamente un ulteriore aumento di morti e guariti che continueranno a crescere inevitabilmente fino alla fine del mese e probabilmente anche ad Aprile (sono le persone che si sono contagiate 2 settimane fa e si stanno ammalando adesso), ma al tempo stesso avremo un calo dei contagiati, il primo dato che ci indicherà l’inversione di tendenza e che in ogni caso non si può attendere prima di Martedì 24 visto che fino a Lunedì 9 Marzo tutti gli italiani (tranne le piccole zone rosse del lodigiano e di Vò Euganeo) facevano la vita normale senza alcun divieto.

Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di:

53.574 contagiati



4.825 morti

6.072 guariti

Le persone attualmente ammalate, quindi, sono 42.681, così suddivise:

17.708 ricoverate in ospedale

2.857 ricoverate in terapia intensiva

22.116 in isolamento domiciliare

Rispetto ai giorni scorsi, sta aumentando sensibilmente il dato dei positivi in isolamento domiciliare, mentre la percentuale dei ricoverati in terapia intensiva è scesa al 7%: un altro segnale molto importante, e positivo, per il sistema sanitario. Inoltre l’aumento del numero di tamponi (siamo arrivati oggi a 233 mila in tutt’Italia) sta consentendo di individuare molti positivi che non necessitano di ricovero ma che rimangono in quarantena e quindi contribuiscono a limitare il contagio.

Ecco tutti i dati Regione per Regione, in cui emerge quanto tutto il Sud (e soprattutto Sicilia e Calabria), ma anche Roma e il Lazio, rimangano ancora ai margini dell’epidemia, senza situazioni di criticità. E a maggior ragione al Sud, dove il lockdown è iniziato quando ancora non c’erano focolai e appena un giorno dopo l’arrivo di tutti i viaggiatori rientrati da Milano (l’aumento di casi degli ultimi giorni, comunque contenuto, è in tutte le Regioni meridionali legato a quell’esodo!), la prossima settimana la situazione potrebbe già rientrare con un sensibile numero di nuovi casi.