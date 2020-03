Coronavirus in Italia, brusca impennata di casi: nuove vittime tra Liguria, Marche e Friuli. In Sicilia 35 casi positivi

La donna di 87 anni ospite di una struttura comunale per anziani di Trieste, ricoverata d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale di Cattinara (Trieste), è deceduta questa mattina: la paziente è risultata positiva al tampone per Covid-19 (Coronavirus) durante un approfondimento diagnostico resosi necessario, secondo quanto ha reso noto la Regione per voce del vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi.

Si tratta del primo decesso collegato al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia. Il personale dell’azienda sanitaria, pur adottando tutte le forme precauzionali con i dispositivi di protezione individuale come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sia durante il soccorso che il ricovero in ospedale, ha messo in isolamento domiciliare in forma precauzionale 15 operatori sanitari che sono venuti a contatto con la paziente.

E’ salito a 8 il numero di casi risultati positivi al test del coronavirus Covid-19 in Valle d’Aosta. L’ultimo accertato risiede nel comune di Roisan, vicino ad Aosta, ed è stato posto in isolamento precauzionale nel proprio domicilio. I pazienti in quarantena, in diversi comuni della regione alpina, sono ora 57.

Sono 175 le persone risultate positive al test in Piemonte. I pazienti ricoverati in ospedali sono 118, di cui 36 in terapia intensiva: 7 ad Asti, 6 a Vercelli, 6 a Tortona, 4 al Giovanni Bosco, 4 al San Luigi, 3 alle Molinette, 1 al Alessandria, 1 al Maria Vittoria, 1 a Biella, 1 al Martini, 1 a Cuneo, 1 al Mauriziano. Altre 52 persone sono in isolamento domiciliare. Cinque i decessi. Finora sono 918 i tamponi eseguiti complessivamente in Piemonte, 644 dei quali risultati negativi.

Salgono anche oggi i casi di persone positive al Coronavirus in Veneto, giunte a 543. Sono stati 32 i nuovi casi registrati da ieri sera. Rispetto a ieri sale anche il conteggio dei deceduti: sono 13, a seguito del decesso di un altro paziente a Padova. Il maggior incremento si è riscontrato tra i residenti a Padova (+14), seguita da Vicenza (+7) e Venezia (+4). Le persone ricoverate salgono a 164 (+9), quelle in terapia intensiva a 41 (+2).

In Liguria una paziente di 92 anni è deceduta nella serata di ieri all’ospedale di Sanremo. La donna residente a Bussana di Sanremo, trasportata in ambulanza al pronto soccorso in mattinata, è risultata affetta da polmonite. L’Asl 1 Liguria è in attesa dell’esito del tampone Covid-19 effettuato sulla paziente, i risultati arriveranno in giornata. La donna è la sorella del paziente di 75 anni, residente nella frazione di Bussana di Sanremo, deceduto il 6 marzo in ospedale e risultato positivo al Coronavirus

Nelle Marche è stato registrato un quinto decesso e una brusca impennata del numero dei pazienti affetti da Coronavirus ricoverati nei reparti di terapia intensiva degli 8 ospedali direttamente coinvolti nell’emergenza: alle 10 di questa mattina era 34, rispetto ai 20 di ieri: in 15 sono ricoverati a Pesaro, 7 a Fano, 4 a Fermo, 3 ad Ancona, 2 a Jesi e uno a San Benedetto del Tronto, Civitanova Marche e Urbino. Sono invece 91 i pazienti ricoverati in reparti non intensivi (ieri erano 73) e 70 (ieri 62) coloro che sono in isolamento domiciliare. I test risultati positivi hanno toccato quota 200, 123 dei quali confermati anche dall’Iss, mentre 593 sono risultati negativi. Nella regione sono cresciuti anche i casi in isolamento domiciliare: nelle ultime 24 ore sono passati da 981 a 1.230: 1.119 risultano asintomatici e 111 con sintomi.

Altri 14 casi sono risultati positivi di coronavirus in Campania. Nella mattinata di oggi, sono stati effettuati 48 tamponi e 14 sono risultati positivi, nel corso di una sessione del laboratorio dell’ospedale Cotugno, a Napoli, centro di riferimento regionale per le malattie infettive. Se confermati, i casi salirebbero, in totale, a 77 contagiati.

Per quanto riguarda la Sicilia, dall’inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno effettuato 643 tamponi, di cui 598 negativi e 10 in attesa dei risultati.

Al momento sono stati trasmessi all’Istituto superiore di sanità 35 campioni, di cui sette già validati da Roma (tre a Palermo e quattro a Catania). Risultano ricoverati 8 pazienti (tre a Palermo, tre a Catania, uno a Messina, uno a Caltanissetta, ma proveniente da Agrigento) di cui nessuno in regime di terapia intensiva, mentre 27 sono in isolamento domiciliare. Risulta guarito, dopo il test di conferma eseguito nelle scorse ore, un paziente del Ragusano, mentre dopo ulteriori approfondimenti il paziente ricoverato ieri ad Enna è risultato negativo, pertanto è stato dimesso. Si chiarisce, ancora una volta, che tutti i contagi accertati in Sicilia sono riconducibili al ceppo delle zone di focolaio del Nord Italia. Nello specifico 12 casi sono afferibili a un cluster proveniente dal Friuli Venezia Giulia.

Cresce il numero delle persone contagiate dal coronavirus anche in Sardegna. La Regione conferma che sono stati accertati altri tre casi dall’Unità di crisi regionale, due cittadini di Cagliari e uno di Sardara. In uno dei casi il paziente, di rientro da un viaggio, si è messo tempestivamente in isolamento volontario al proprio domicilio senza entrare in contatto con nessuno. Negli altri due casi il contagio è avvenuto per contatto con uno dei pazienti risultati positivi in Sardegna e per contatto con un parente in soggiorno nell’isola, proveniente da altra Regione.