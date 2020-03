Coronavirus in Italia, “il calo dovrà esserci”: “Dalla prossima settimana dovremmo osservare una diminuzione del numero dei contagi”

“Una stretta maggiore? E’ necessaria dove non si seguono le regole“, e vanno fatti “più tamponi“: lo ha affermato il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, in una intervista a Repubblica, in merito all’emergenza Coronavirus. “Dobbiamo capire che è ancora prematuro valutare l’impatto delle misure prese. Servono 14 giorni pieni per capire quanto le restrizioni imposte hanno limitato il contagio. Dalla prossima settimana, dovremmo osservare una diminuzione del numero dei contagi. C’è il problema di chi si è spostato al sud e magari non si è messo in quarantena. Ci sarà quello dei contagi familiari, che non rispondono al distanziamento sociale. Ma il calo dovrà esserci“, conclude.