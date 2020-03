Coronavirus, in Italia aumentano i contagi e i morti: 150 tamponi positivi nelle Marche, salgono a 3 i decessi in Piemonte

Nuovi aggiornamenti arrivano dalle regioni in riferimento ai casi di Coronavirus registrati nelle scorse ore.

“Questa mattina sono a Marche Nord per un sopralluogo. Il Gores mi ha appena comunicato che i tamponi positivi al Coronavirus, dopo le analisi terminate nella notte, sono saliti a 150 su un totale di 585 analizzati“: lo ha reso noto il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli.

È deceduta nella notte a Novi Ligure una donna di 81 anni, affetta da pluripatologie e risultata positiva del test del Covid 19, ricoverata da qualche giorno presso il Pronto soccorso del nosocomio, dove si era presentata con sintomi influenzali e tenuta in osservazione. Il suo quadro clinico è peggiorato improvvisamente ed è deceduta nella fase di trasferimento in rianimazione: sale quindi a tre il numero delle persone decedute in Piemonte, con positività al “Coronavirus covid19”.

Sono 135 le persone risultate positive al test nella regione: 47 in provincia di Asti, 31 nell’Alessandrino, 32 in provincia di Torino, 6 nel Verbano Cusio Ossola, 3 in provincia di Novara, 2 nel Biellese, 7 nel Vercellese, 2 a Cuneo e 5 provenienti da fuori regione. Ottanta persone sono tuttora ricoverate in ospedale. Di queste, 25 si trovano in terapia intensiva: 4 ad Asti, 8 a Torino, 2 a Orbassano, 3 a Vercelli, 5 a Tortona, 1 a Biella, 1 a Cuneo, 1 a Vercelli. Sono in isolamento domiciliare 52 persone. Tre le persone decedute. Finora sono 666 i tamponi eseguiti complessivamente in Piemonte, 445 dei quali risultati negativi.

Un giovane operaio di Sora, ricoverato da giorni in un ospedale della Capitale per altre patologie, è risultato positivo al tampone del Coronavirus.

Il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, in una nota, informa che sono stati effettuati i tamponi su tutte le persone in stretto contatto con il paziente di 67 anni risultato positivo al Coronavirus all’ospedale Pugliese di Catanzaro. Al primo test è risultata positiva solo la moglie, messa subito in quarantena. Come previsto dal protocollo, un campione per il test è stato inviato all’Istituto Superiore di Sanità e si è ora in attesa della conferma anche del risultato del marito. Esiti negativi ai test sia per il medico di medicina generale, che aveva visitato il sessantasettenne sabato mattina, sia per il fratello pediatra e per gli altri operatori sanitari del reparto del nosocomio Catanzarese.

In relazione al tampone prelevato il 5 marzo dai Medici dell’ASP di Messina per valutare un possibile caso di contagio da Coronavirus è stato comunicato che, dall’esame effettuato presso il laboratorio, è risultato negativo.

L’ASP di Messina sta provvedendo all’acquisto di ulteriori dispositivi individuali di protezione; sono in ordine da parte della farmacia territoriale altre 2000 mascherine e i kit per effettuare i tamponi.