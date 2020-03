Coronavirus in Italia, i DATI Regione per Regione: numero di contagiati in aumento da Nord a Sud

Vengono aggiornati minuto per minuto anche oggi 21 marzo 2020 i dati sui casi di coronavirus in Italia: ecco le informazioni regione per regione, inserite a seguito di pubblicazione ufficiale.

Salgono a 296 i casi risultati positivi al Coronavirus in Valle d’Aosta che conta già otto vittime (7 uomini e una donna, di età compresa tra i 63 e i 98 anni), decedute tutte in ospedale tranne una. Tra il numero di contagiati, 75 sono in ospedale, 15 dei quali in rianimazione, e 221 a domicilio. I tamponi effettuati sono stati 874 di cui 335 negativi e 243 in attesa. Le persone in isolamento sono 2.328. Sono i numeri che riferisce la Regione Valle d’Aosta.

In Alto Adige le persone infette da Covid-19 sono 623, 68 in piu’ rispetto a ieri. Salgono anche le vittime che ora sono 24, tutti anziani tranne una donna di 60 anni. I tamponi complessivi effettuati dallo scoppio della pandemia, che anche in provincia di Bolzano non accenna ad abbassarsi, sono stati 5.179. I pazienti assisti nei normali reparti dei sette ospedali collocati sul territorio sono 173. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono attualmente 32. In quarantena domiciliare in tutto l’Alto Adige ci sono 2.011 persone.

Quattordici nuovi decessi in Piemonte di persone positive al test sono stati comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di questi 6 in provincia di Torino, 3 nel Novarese, 5 nel Cuneese. Il totale complessivo è ora di 238 deceduti risultati positivi al virus, 71 ad Alessandria, 8 ad Asti, 25 a Biella, 18 a Cuneo, 31 a Novara, 55 a Torino, 14 a Vercelli, 12 nel Verbano-Cusio-Ossola, 4 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

E’ salito a 12, 8 nella provincia di Perugia e 4 in quella di Terni, il numero dei deceduti in Umbria in seguito all’infezione Covid-19. Tre i decessi nelle ultime 24 ore: due erano ricoverati all’ospedale di Pantalla e uno in quello di Perugia. Dai dati aggiornati alla mezzanotte del 20 marzo, sono invece 462 le persone positive al Coronavirus e 5 i guariti. Ieri infatti, secondo quanto comunica la direzione regionale Sanita’, e’ stato dimesso un paziente in cura all’ospedale di Terni. I positivi al virus in Umbria sono 67 in piu’ di ieri, con un aumento del 17% nelle ultime 24 ore. Dei 462 pazienti positivi, 18 sono di fuori regione, 329 sono in provincia di Perugia e 115 in quella di Terni. Sono ricoverati in 121, dei quali 29 in terapia intensiva (18 nell’ospedale di Perugia e 11 in quello di Terni), 5 in piu’ di ieri. Le persone in osservazione sono 2380, mentre 1278 sono i soggetti usciti dall’isolamento.

Il Molise registra questa mattina altri due decessi correlati al Coronavirus. Entrambi i pazienti erano ricoverati all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso. Dall’inizio dell’emergenza i morti in Molise sono 7. L’aggiornamento sui casi di positivita’ al Covid-19, fornito ieri alle 18, indicava 50 contagi in tutta la regione: nelle ultime ore sono saliti arrivando a 59.

Nelle Marche su 2.153 casi positivi al Coronavirus, sono 141 i ricoverati in terapia intensiva, 120 in area post critica e 622 in terapia non intensiva. Secondo i dati resi noti dal Gores della Regione Marche. Al momento sono 54 i dimessi e per la prima volta dall’inizio dell’emergenza lo spazio dedicato ai guariti non e’ bianco, ma riporta i due casi ufficializzati dal presidente Ceriscioli. Infine sono 1.115 le persone positive in isolamento domiciliare. Il maggior numero di casi registrati e’ in provincia di Pesaro Urbino, 1.186, a seguire Ancona, 564, Macerata, 238, Fermo, 82, Ascoli Piceno, 50. Infine sono al momento 5.364 i casi e contatti in isolamento domiciliare.

In Sicilia, dall’inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) sono 4.883. Di questi sono risultati positivi 490 (82 + di ieri), mentre, attualmente, lo sono 458 persone (+79 rispetto a ieri). Risultano ricoverati 254 pazienti (27 a Palermo, 118 a Catania, 40 a Messina, 1 ad Agrigento, 12 a Caltanissetta, 19 a Enna, 6 a Ragusa, 19 a Siracusa e 12 a Trapani) di cui 48 in terapia intensiva, mentre 204 sono in isolamento domiciliare, 26 guariti (11 a Palermo, 6 a Catania, 4 a Messina, 2 ad Agrigento ed Enna, 1 a Ragusa) e 6 deceduti (1 a Caltanissetta e Siracusa, 2 a Catania ed Enna).