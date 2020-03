Coronavirus in Italia, i DATI Regione per Regione: 407 casi positivi in Puglia, 27 in Basilicata

Vengono aggiornati minuto per minuto anche oggi 18 marzo 2020 i dati sui casi di coronavirus in Italia: ecco le informazioni regione per regione, inserite a seguito di pubblicazione ufficiale.

E’ stato aggiornato ieri in tarda serata dal presidente Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, il bilancio dei casi di positività al Covid-19 nella regione Puglia.

Su 120 esami effettuati dal laboratorio di microbiologia e virologia dell’istituto zooprofilattico di Foggia che, per la prima volta, ha processato i campioni provenienti dalla Asl di Brindisi e dalla Asl di Taranto, ne sono risultati negativi 107 e positivi 13. I casi positivi sono così suddivisi: 11 nella provincia di Brindisi; 2 nella provincia di Taranto. Inoltre ieri è morto nell’ospedale ‘Moscati’ di Taranto un uomo di 95 anni, con patologie precedenti e già risultato positivo a Covid. Con questo aggiornamento salgono a 407 i casi positivi registrati in Puglia per l’infezione da Covid e 19 i deceduti.

In Basilicata i casi di coronavirus sono diventati 27: gli ultimi tre tamponi positivi sono stati riscontrati nella tarda serata di ieri nel laboratorio dell’ospedale San Carlo di Potenza.

Ieri sera, in totale, sono stati effettuati undici test: otto negativi e tre positivi.