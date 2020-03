Coronavirus in Italia, i DATI Regione per Regione: 43 i casi accertati in Basilicata

Vengono aggiornati minuto per minuto anche oggi 20 marzo 2020 i dati sui casi di coronavirus in Italia: ecco le informazioni regione per regione, inserite a seguito di pubblicazione ufficiale.

Sono 43 i casi di finora accertati in Basilicata: lo ha reso noto la task force regionale. Nella tarda serata di ieri, nel laboratorio dell’ospedale San Carlo di Potenza, su 28 tamponi analizzati sei sono risultati positivi. I nuovi sei casi riguardano tre persone di Potenza, due di Matera e una di Paterno (Potenza).