Coronavirus in Italia, i DATI Regione per Regione: oltre 5mila contagiati in Veneto, salgono a 7 i morti in Calabria

Vengono aggiornati minuto per minuto anche oggi 22 marzo 2020 i dati sui casi di coronavirus in Italia: ecco le informazioni regione per regione, inserite a seguito di pubblicazione ufficiale.

Il Veneto ha supera quota 5.000 contagiati, con 5.122 casi, 313 in più dal pomeriggio di ieri. In diminuzione i pazienti in terapia intensiva, 255, due in meno di ieri, mentre i morti salgono a 169 (+5).

I soggetti in isolamento domiciliare – cifra che raggruppa i positivi e coloro che sono stati individuati a loro contatto – sono 14.268. I ricoverati sono 1.113 (+29), quelli in terapia intensiva 255 (-2), i dimessi 309.

In Calabria, nuovo decesso nel reparto di Rianimazione dell’Annunziata di Cosenza: si tratta di un 75enne residente a San Lucido, Comune sulla costa tirrenica cosentina, positivo al coronavirus e ricoverato in ospedale.

L’uomo era stato ricoverato nel reparto di Malattie infettive il 14 marzo scorso: presentava un quadro clinico già compromesso che si è aggravato negli ultimi giorni, tanto da richiedere il trasferimento nel reparto di Anestesia e Rianimazione (Terapia Intensiva) dell’ospedale di Cosenza, dove oggi è deceduto.

Salgono a 7 i decessi in Calabria: 3 a Cosenza, 3 a Reggio Calabria e 1 a Crotone.