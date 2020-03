Coronavirus, “Italia epicentro del contagio”: è bufera sulla mappa della CNN ma è vero che l’emergenza non è stata gestita a dovere

L’Italia e il coronavirus, un argomento che fa sempre discutere. A pochi giorni dalla “pizza al coronavirus”, oggetto di una pubblicità dell’emittente francese Canal+, definita a più riprese “vergognosa”, l’emergenza che stiamo vivendo nel nostro Paese ha portato altre polemiche, non solo 148 morti e quasi 4.000 contagi, secondo gli ultimi dati resi noti dalla Protezione Civile. In questo caso, l’Italia è rappresenta dalla CNN, la televisione statunitense più guardata al mondo, come epicentro del coronavirus tramite una mappa con una serie di frecce rosse che indicano tutti i Paesi contagiati. Nella mappa, scompare la Cina e l’Italia viene presentata essenzialmente come l’unico focolaio di casi nel mondo. Praticamente l’Italia è la nuova “Wuhan”, da cui è partito il contagio in molti Paesi del mondo.

Questa volta è intervenuto anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che ha condannato una “visione distorta della realtà” e invitato “politici, istituzioni e mass media” di tutto il mondo a collaborare contro il nemico comune. “La disinformazione di alcune testate – ha scritto su Facebook – fa a pugni non con delle opinioni, ma con i dati numerici: l’Italia è la nazione che sta gestendo con più rigore questa emergenza che, come sappiamo, si è sviluppata in Cina. Noi crediamo che controllare la salute delle persone facendo più tamponi sia serio“, che “prendere misure restrittive per proteggere la salute dei nostri cittadini sia sacrosanto” e anche che “la caccia agli untori sia una cosa da lasciare al Medioevo”.

La mappa della CNN ha fatto il giro del web e sui social ha scatenato indignazione e proteste. “La differenza è che noi facciamo i tamponi, voi li dovete pagare tremila euro“, si legge ad esempio su Twitter. “Forse è il caso di scusarsi per questa vergognosa infografica, visto che è stato scoperto che il virus è partito dalla Germania“, si legge in altri messaggi.

Maurizio Gasparri di Fi ha invece commentato che è inutile prendersela con la CNN: “È per colpa di un governo di incapaci che l’immagine dell’Italia è apparsa confusa e pericolosa“. Non si può certo dire, infatti, che la situazione sia stata gestita in maniera eccellente in Italia. Per quanto sia un’emergenza e dunque qualcosa di non pianificato, in pochi giorni intorno alla metà di febbraio siamo passati dall’avere una “situazione sotto controllo” così come descritta dal Governo, ad essere il principale focolaio in Europa, dietro solo a Cina e Corea del Sud come numero di casi. Non si è rivelato produttivo bloccare tutti i voli provenienti dalla Cina, è stato il caos sulla decisione delle scuole chiuse e sull’organizzazione degli eventi sportivi, in particolare della Serie A.

Gli esperti, come Roberto Burioni e Ilaria Capua, affermavano da settimane che il coronavirus si sarebbe diffuso in tutto il mondo, che avrebbe raggiunto anche l’Italia e che bisognava prepararsi ad affrontare l’emergenza. Per molto tempo, si è predicata calma e tranquillità, finché non siamo improvvisamente piombati nel caos. Non siamo gli “untori” del mondo, ma dire che la situazione in Italia sia stata ben gestita è un altro paio di maniche.