Coronavirus: l’Italia “peggiore in Europa? In Francia e Germania qualcosa non torna sul numero dei morti”

“Mi sto vergognando di quello che i dati stanno fotografando, ovvero che l’Italia sarebbe la peggiore d’Europa. Come è possibile? Se guardo altri Paesi come la Francia e la Germania c’è qualcosa che non torna sul numero dei decessi“: lo spiega all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica delle malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e presidente della Società italiana terapia anti-infettiva. “C’è qualcosa che non mi torna. O i nostri dati sono sovrastimati, ovvero abbiamo messo nel calcolo dei decessi per Coronavirus chi è morto ‘anche’ e non ‘per’ il Coronavirus, o Francia e Germania non dicono la verità: nel primo Paese ci sono 4 morti su 285 casi. Come è possibile?“. “Se riusciamo ad affrontare questa emergenza come un’onda lunga il sistema può tenere. Questo vuole dire concentrarci sui positivi al Coronavirus e sui pazienti gravi. Ora non è più il tempo di fare tamponi a tappeto“.