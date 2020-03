Coronavirus in Italia, il governo: è “un’emergenza straordinaria, necessarie misure urgenti”

“L’emergenza epidemiologica da Covid-19 rappresenta un evento straordinario. Per fronteggiare tale situazione, è necessario assumere iniziative immediate di carattere straordinario e urgenti che consentano di fronteggiare le rilevanti esigenze di natura sanitaria e socio-economica, fornendo risorse finalizzate al sostegno e supporto dei settori coinvolti. Tali iniziative avranno un impatto sull’indebitamento netto dell’anno in corso“: lo si spiega nella relazione al Parlamento presentata dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri.

Il pacchetto di misure urgenti previste dal governo per affrontare l’emergenza Coronavirus prevede “interventi di contrasto ai disagi sociali ed economici conseguenti al rallentamento e, in alcuni casi, alla sospensione delle attivita’ produttive, che consisteranno nello stanziamento di nuove risorse finanziarie destinate al sostegno dei redditi, alla salvaguardia dell’occupazione e al potenziamento degli ammortizzatori sociali, al rafforzamento del congedo parentale e del sostegno ai genitori che lavorano“. Il decreto “conterra’ misure di sostegno alle aziende dei territori e dei settori produttivi interessati con particolare intensita’ dagli effetti dell’emergenza sanitaria in termini di riduzione del livello di attivita’ e di fatturato con conseguente impatto sulla liquidita’ delle imprese, anche attraverso la concessione di garanzie sui debiti delle imprese“.

Il pacchetto di misure prevede maggiori risorse alla Sanità e alla Protezione Civile per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Nella Relazione al Parlamento, l’esecutivo sostiene che verrà disposto “un incremento delle risorse destinate al sistema sanitario pubblico, al sistema della protezione civile e alle forze dell’ordine per assicurare la necessaria dotazione di strumenti e mezzi che consentano, rispettivamente, di fornire assistenza alle persone colpite dalla malattia e applicare le politiche di prevenzione e mitigazione del rischio“.