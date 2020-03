Coronavirus, Governo valuta chiusura scuole in tutt’Italia da domani [LIVE]

Il Governo guidato dal premier Giuseppe Conte, sta valutando anche l’ipotesi di chiudere le scuole in tutt’Italia da lunedì 9 marzo, o addirittura da domani, giovedì 5 marzo, per l’emergenza Coronavirus: lo hanno reso noto fonti di governo. Una decisione in tal senso, viene comunque puntualizzato, non è stata ancora presa, ma è una possibilità che si sta valutando concretamente.

L’eventuale chiusura sarebbe circoscritta a 15 giorni, in attesa di valutare l’evoluzione del contagio.

Coronavirus, Burioni: “Meglio chiudere le scuole”

“Meglio tenere le scuole chiuse. Vanno adottate tutte le misure necessarie per contenere il contagio e rallentarlo. Altrimenti si accetta il rischio di infettare e di infettarsi. E’ giusto chiudere le scuole in tutte le zone in cui ci sono casi infetti, tenendo conto che questi si stanno diffondendo in tutta Italia“: lo ha affermato il virologo Roberto Burioni in un’intervista a LaPresse.