Coronavirus, l’esperto della protezione civile: “adesso inizieremo test per l’immunità di gregge”. Così l’Italia segue Gran Bretagna, Israele e Paesi Bassi

I test sierologici sugli anticorpi serviranno “per determinare la diffusione del coronavirus e avere informazioni rilevantissime sull’immunità di gregge, usando le informazioni per elaborare strategie fondate su dati solide per far ripartire il paese, specie per le attività produttive. Prioritaria è la tutela della salute, ma bisogna contemperare gli aspetti di economia per evitare i problemi di una situazione economica difficile“. Così il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) Franco Locatelli in conferenza stampa alla Protezione civile.

Coronavirus, l’Italia vede la luce in fondo al tunnel: oggi altri 812 morti ma c’è un enorme calo dei contagiati e record di guariti [DATI]