Coronavirus in Italia: “A livello sanitario dobbiamo fidarci e non discutere le regole, per un mese saremo un po’ più british”

Massimo Garavaglia, deputato della Lega, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

In riferimento all’emergenza Coronavirus e sulle ricadute sull’economia, Garavaglia ha dichiarato: “Una cosa è la questione sanitaria e lì bisogna fidarsi, senza discutere le regole che ci vengono date. Bisogna stare attenti, prendere un po’ di sane precauzioni, per un mesetto facciamo all’antica, siamo un po’ più distaccati, un po’ più british. Poi però c’è l’economia. E’ necessario fare un intervento molto pesante. Già prima dell’emergenza Coronavirus i dati dicevano che si sarebbe arrivati a fine anno con un pil a zero, con deficit a 2,7. I 3 miliardi e 600mila sono la metà di quello che sarebbe servito per affrontare la crisi prima di questa emergenza. Se bloccano le prenotazioni per la Sardegna, dove c’è un solo caso di contagio, è un dramma. E questo è solo il settore turismo, ma la stessa cosa vale per commercio e artigianato”.