Coronavirus in Italia, dalla migrazione notturna alla velocità di espansione: perché “questa settimana è decisiva”

“Questa settimana sarà decisiva, probabilmente vedremo in maniera quantificabile quanto le misure abbiano avuto successo. E’ ovvio che se si inizia a vedere un rallentamento le misure vanno rafforzate. Non va abbassata la guardia. Noi vediamo oggi cosa è successo due settimane fa, tra due settimane vedremo cosa sta accadendo oggi“: lo ha affermato l”Assistant Director general dellOMS, Raniero Guerra parlando alla “Vita in diretta” su Raiuno. Guerra ha aggiunto che “il senso di coesione sociale in Italia ha un valore gigantesco, E’ indicato come modello di riferimento” anche dal direttore generale dell’OMS.

Attenzione però, perché “non va abbassata la guardia finché l’epidemia non ha raggiunto un livello in cui va in estinzione“. “Nel momento in cui si vede un rallentamento nella velocità di espansione dell’epidemia, le misure di contrasto vanno rafforzate“.

“Isolamento, chiusura degli esercizi commerciali e distanziamento sociale sono fondamentali. Il picco non è prevedibile – ha sottolineato Guerra – quella che sembra diminuire è la velocità di espansione, da una curva ad andamento esponenziale nei giorni precedenti potrebbe virare con un rallentamento nell’aumento della casistica. Ci vogliono due o tre giorni perlomeno per capire se il trend viene consolidato. In questa settimana valuteremo anche gli effetti della “migrazione notturna” dalla Lombardia“.