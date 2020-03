Coronavirus in Italia, ultime news dalle Regioni: in Veneto oltre 8300 casi totali, 715 i pazienti guariti e dimessi

Aggiornati di ora in ora anche oggi 29 marzo 2020 i dati sui casi di coronavirus in Italia: ecco le informazioni regione per regione, inserite a seguito di pubblicazione ufficiale.

In Veneto i casi positivi di coronavirus sono saliti oggi a 8358, 258 in più rispetto a ieri sera, 20064 le persone in isolamento, 1586 i ricoverati negli ospedali, 355 in terapia intensiva, 392 i decessi, 14 in più rispetto a ieri, 715 i pazienti guariti e dimessi: lo ha rilevato il report della Regione aggiornato alle ore 8 di oggi.

Il Gores (Gruppo operativo regionale emergenza sanitaria) delle Marche ha comunicato che su 543 tamponi effettuati ieri, 28 marzo, 185 sono risultati positivi. Complessivamente si contano 3.558 casi positivi nella regione su un totale di 10.431 campioni testati.

Sono 22 i morti causati dal Coronavirus in Calabria. Nella tarda serata di ieri, infatti, è deceduto un anziano di 80 anni ricoverato al “Grande Ospedale Metropolitano” di Reggio Calabria. Il paziente era stato ricoverato inizialmente a causa di un ictus, poi era stato spostato in Terapia Intensiva per via del coronavirus e altre patologie.