Coronavirus in Italia, le news dalle Regioni: 8ª vittima in Calabria

Vengono aggiornati di ora in ora anche oggi 24 marzo 2020 i dati sui casi di coronavirus in Italia: ecco le informazioni regione per regione, inserite a seguito di pubblicazione ufficiale.

Una quarta persona è morta nel reparto di rianimazione dell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, dov’era ricoverata perché positiva al Coronavirus. Si tratta di un uomo di 75 anni di San Lucido (CS), ricoverato nella notte tra l’11 e il 12 marzo scorsi.

E’ la 2ª vittima tra i cittadini del centro del Tirreno cosentino e l’8ª in Calabria.