Coronavirus in Italia, le news dalle Regioni: prima vittima in Basilicata, balzo di contagi in Sardegna

Vengono aggiornati di ora in ora anche oggi 23 marzo 2020 i dati sui casi di coronavirus in Italia: ecco le informazioni regione per regione, inserite a seguito di pubblicazione ufficiale.

La Valle d’Aosta ha registrato i primi due guariti dall’infezione di Coronavirus: l’esito negativo dei tamponi è stato comunicato nelle ultime ore ai diretti interessati. Si tratta di due pazienti di circa 60 anni.

Nella notte ci sono stati altri due decessi nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Parini di Aosta.

Attualmente i contagiati sono 355, di cui 73 ricoverati in ospedale.

Sono 15 i decessi di persone positive al Coronavirus in Piemonte.

Sale a 315 il numero complessivo delle vittime, il maggior numero in provincia di Alessandria (89) e nell’area metropolitana di Torino (76). In aumento anche i contagi, 4.861 dall’inizio dell’emergenza, e le persone ricoverate in terapia intensiva, 343, mentre i ricoverati in altri reparti sono 2.194. In isolamento domiciliare ci sono invece 1.992 piemontesi. I tamponi diagnostici finora eseguiti sono stati 13.560, di cui 8.220 risultati negativi.

Salgono a 5.505 i casi registrati in Veneto, con un aumento di 233 rispetto al pomeriggio di ieri.

I decessi salgono a 192, 6 in più rispetto a ieri pomeriggio. Le persone in isolamento (positivi più contatti) sono 15.376. I ricoverati meno gravi sono 1.206 (+29), quelli in terapia intensiva sono 281 (+13); le persone dimesse sono 327.

Nelle Marche ci sono 148 contagiati in più: lo ha comunicato il Gores, il gruppo operativo regionale che gestisce l’emergenza sanitaria, nell’aggiornamento di questa mattina sui campioni testati ieri, che sono stati 391. La percentuale dei positivi rispetto e’ ai test effettuati nella giornata e’ del 37,85%, mentre il numero in valore assoluto e’ cresciuto di circa il 6% rispetto al giorno precedente, quando pero’ erano stati effettuati ben 651 test. A ieri, il numero dei contagi in tutta la regione e’ quindi salito a 2.569, il 37,87% dei 6.782 test effettuati dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Negli ultimi dieci giorni, la curva dei contagi rispetto ai tamponi effettuati ha un ritmo di crescita sostanzialmente stabile, con valori contenuti tra il 35,20% di venerdi’ 13 marzo e il 38,36% di mercoledi’ 18 marzo.

Dai dati aggiornati oggi, 577 persone in Umbria risultano positive al virus Covid-19, i guariti sono 5 di cui 4 nella provincia di Perugia e 1 in quella di Terni. I deceduti sono 16: 10 nella provincia di Perugia e 6 in quella di Terni. Secondo quanto rende noto la Regione Umbria, dei 577 pazienti positivi, 19 sono di fuori regione: nella provincia di Perugia i positivi sono 424 e 132 in quella di Terni: sono ricoverati in 148, 115 sono residenti nella provincia di Perugia e 25 in quella di Terni, 8 sono di fuori regione. I ricoveri nell’ospedale di Perugia sono 64, 37 in quello di Terni, 21 a Citta’ di Castello, 25 a Pantalla, 1 a Spoleto. Dei 148 ricoverati, 42 sono in terapia intensiva, 21 nell’ospedale di Perugia, 14 in quello di Terni, 6 a citta’ di Castello, 1 a Pantalla.

Le persone in osservazione sono 2274: di questi, 1570 sono nella provincia di Perugia e 704 in quella di Terni. Sempre alla stessa data risultano 1884 soggetti usciti dall’isolamento, di cui 1414 nella provincia di Perugia e 470 in quella di Terni. Nel complesso entro le ore 8 del 23 marzo, sono stati eseguiti 3561 tamponi.

Primi tre guariti in Molise: sono della provincia di Campobasso, secondo quanto rende noto il direttore generale dell’Azienda sanitaria regionale, Oreste Florenzano. Dall’inizio dell’emergenza in Molise, complessivamente, si sono registrati 7 decessi, 5 di pazienti della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia e 1 di altra regione. I casi di positivita’, aggiornati a ieri (fonte Asrem), sono 64; in terapia intensiva all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso sono ricoverate 7 persone, 15 in malattie infettive.

Un uomo di 77 anni è la prima vittima accertata con contagio da coronavirus in Basilicata: il decesso dell’anziano è avvenuto nella serata di ieri nell’ospedale San Carlo di Potenza, dove è arrivato con l’ambulanza già in gravi condizioni.

Attualmente i casi di contagio accertati in Basilicata sono 75.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori di riferimento della Sicilia sono 6.375: di questi sono risultati positivi 721 (91 in più di ieri), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 681 persone (+85 rispetto a ieri).

Sono ricoverati 310 pazienti (39 a Palermo, 117 a Catania, 72 a Messina, 0 ad Agrigento, 15 a Caltanissetta, 22 a Enna, 7 a Ragusa, 24 a Siracusa e 14 a Trapani) di cui 60 in terapia intensiva, mentre 371 sono in isolamento domiciliare, 27 guariti (11 a Palermo, 6 a Catania, 5 a Messina, 2 ad Agrigento ed Enna, 1 a Ragusa) e 13 deceduti (1 a Caltanissetta, Agrigento e Siracusa, 6 a Catania e 4 Enna).

Sale a 367 il numero di contagi in Sardegna, dove i morti accertati a ieri sera erano 7.

Due nuovi casi positivi sono stati diagnosticati negli ospedali di Cagliari e Oristano, su 81 tamponi effettuati. Altri 26 sono stati individuati tra Olbia, Sassari, Nuoro e Ozieri.