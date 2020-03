Coronavirus in Italia: nuove misure economiche a sostegno delle famiglie, “il dl la prossima settimana”

In riferimento alle nuove misure economiche a sostegno della famiglia, “si sta lavorando incessantemente in queste ore per arrivare a un prossimo decreto la prossima settimana”: lo ha affermato il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, a Radio anch’io su Rai Radio1. Le misure sono di “sostegno economico da affiancare al congedo” per uno dei genitori. “Ci stiamo orientando a sostegni di carattere economico per la custodia e la cura dei figli, come la possibilità di un voucher per le baby sitter. Dobbiamo costruire un’ulteriore normativa che permetta a uno dei due genitori di restare a casa, con la necessità che questi congedi, chiamiamoli così, siano condivisi tra madri e padri perché non dobbiamo disincentivare la presenza della donna nel mondo del lavoro“. “La settimana prossima – ha precisato – intendiamo arrivare alla definizione di un decreto. Ma ci sono percorsi democratici e istituzionali previsti dal nostro paese, dobbiamo avere l’ok dal Parlamento“.