Coronavirus, è catastrofe Italia: oggi mille morti, superata la Cina. “Siamo il Paese più colpito al mondo, è pandemia senza precedenti” [DATI e TABELLE]

I dati giornalieri sull’epidemia di Coronavirus appena forniti dalla protezione civile sono drammatici: oggi in Italia ci sono stati 969 morti e 589 guariti. Il dato dei nuovi contagiati giornalieri è di 5.959, in lieve calo rispetto a ieri ma in linea con i dati dell’ultima settimana. Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di:

86.498 contagiati



9.134 morti

10.950 guariti

Le persone attualmente ammalate, sono 66.414, così suddivise:

26.029 ricoverate in ospedale

3.732 ricoverate in terapia intensiva (meno del 6% del totale)

(meno del 6% del totale) 36.653 in isolamento domiciliare

Con i nuovi contagiati di oggi, l’Italia supera la Cina nella triste classifica internazionale dell’epidemia, ma rimane al secondo posto perchè intanto gli USA hanno superato sia Italia che Cina. Il nostro Paese rimane invece di gran lunga il primo per numero di morti. Il commissario per l’emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, nel corso della conferenza stampa, ha affermato: “I dati ci dicono quanto sia globale e vasta la crisi sanitaria. E’ una pandemia senza precedenti che colpisce i Paesi piu’ forti che stanno, piano piano, adottando le misure prese dall’Italia“.

Tutti i dati dell’Italia aggiornati alle 17 di oggi, Regione per Regione: