Coronavirus in Italia, perché è importante la crescita “costante” dei contagi: entro domenica si attende il rallentamento

“Il dato della crescita dei contagi è costante, questo è l’elemento più importante. Tutti gli schemi matematici lo davano in ascesa esponenziale, invece il dato per ora è costante“: lo ha dichiarato l’assessore al Welfare della regione Lombardia, Giulio Gallera, ospite di Agorà su Rai Tre. “Aspettiamo nei prossimi giorni, entro domenica, per verificare se c’è un rallentamento. La situazione dal fronte degli ospedali è estremamente calda: i dati ci dicono una cosa, ma chi vive nei pronto soccorsi racconta ancora di grandi afflussi, molto critici“.