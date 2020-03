“E’ evidente che siamo ben lontani dal picco epidemico e c’è molto da lottare soprattutto per evitare che il problema si estenda ad altre regioni del Centro e del Sud. E poi ci sarà un’importante battaglia nella zona metropolitana di Milano, che in parte è già in corso, e occorre per forza prevedere maggiore vicinanza a chi è a casa e ha problemi“: lo ha affermato Massimo Galli, primario del reparto di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, ospite de ‘L’aria che tira’ su La7.