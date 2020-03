Coronavirus: in Italia è arrivato il Remdesevir, il farmaco americano efficace contro il virus cinese

“Alle 17 il corriere ha consegnato all’ospedale San Martino di Genova il farmaco Remdesevir: siccome era stato ordinato per una paziente poi deceduta, la pratica sarà di cambiare col comitato etico in accordo con l’azienda le iniziali del paziente, per cui lo utilizzeremo da domani su uno o più pazienti ricoverati in terapia intensiva, per dare ai pazienti la miglior cura”. Lo ha annunciato il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, durante il punto stampa di questa sera sul coronavirus, parlando del farmaco sperimentale ordinato dal Policlinico negli Stati Uniti, un farmaco sviluppato per curare l’ebola ma risultato efficace per il virus proveniente dalla Cina.

Il medicinale sarebbe dovuto arrivare già ieri da Washington ma, come ha spiegato il primario, le limitazioni ai voli internazionali causati dall’emergenza hanno allungato i tempi del viaggio. Il farmaco, prodotto dall’azienda americana Gilead, è stato utilizzato con successo dall’istituto Spallanzani di Roma per curare persone contagiate da coronavirus. L’obiettivo è quello di ripetere l’esperienza al San Martino.