Coronavirus in Italia, Sala: “Sarà lunga, vaccino per tutti tra 1 anno”

“Oggi, se non altro dalla lettura dei giornali, si comincia a respirare un’aria diversa, c’e’ piu’ voglia o addirittura necessita’ di parlare di ripresa o di ripartenza, anche se nessuno ignora il fatto che siamo in una situazione ancora molto complessa“: lo afferma il sindaco di Milano Giuseppe Sala, nel video messaggio quotidiano ai cittadini su Facebook.

Il primo cittadino precisa che “sara’ lunga. Quanto? presumibilmente un anno perche’ questo sara’ il tempo necessario, ci dicono, per avere un vaccino per tutti“. “Nel frattempo bisognera’ rimodulare i nostri comportamenti, le nostre esistenze ponendo attenzione a due fasce anagrafiche particolari: gli anziani che per la loro salute vanno protetti e isolati, ma questo e’ un segno di civilta’; e i bambini. Ci stiamo confrontando con loro piu’ di prima, con la loro energia, con il fatto che sono tutti a nostro carico. E immaginiamo cosa succedera’ con l’estate. Pero’ cosi’ e’. Da tutto cio’ noi non possiamo evadere, possiamo e dobbiamo trovare una interpretazione intelligente, a volte anche creativa nel rispetto delle regole di una vita cambiata in questa fase“.