Coronavirus in Italia: saliti a 15 i casi positivi in Sardegna, 274 nelle Marche

Sono aumentati i casi di coronavirus in Sardegna: nella notte sono saliti a 15.

I contagi si registrano a Oristano, Olbia e Nuoro. I primi due pazienti sono stati ricoverati negli ospedali di Sassari e Nuoro, mentre il terzo non ha avuto bisogno del ricovero. Nella sola giornata di ieri nell’isola sono stati rilevati cinque nuovi casi. I tamponi sono stati inviati all’istituto superiore di sanità per la conferma della diagnosi.

“La Sod Virologia dell’Ospedale di Torrette di Ancona ha comunicato questa mattina gli ultimi risultati dei test sui tamponi positivi al Coronavirus nelle Marche: sono 274 in totale i campioni positivi, su 1028 complessivamente testati” Lo ha scritto su Facebook Luca Ceriscioli, presidente regione Marche.