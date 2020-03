Coronavirus: al via anche in Italia test su anticorpo in malati gravi

Il gruppo farmaceutico francese Sanofi ha annunciato l’avvio di una sperimentazione clinica globale di fase II/III sull’anticorpo monoclonale sarilumab (Kevzara*) in pazienti ricoverati in gravi condizioni per il Coronavirus.

Il trial è iniziato con reclutamento immediato in Italia, Spagna, Germania, Francia, Canada e Russia, ed è già stato somministrato il primo trattamento al di fuori dagli Stati Uniti dove i test erano partiti all’inizio di marzo.

Sarilumab è un inibitore dell’interleuchina-6 (IL-6), proteina che può giocare un ruolo chiave nel guidare la risposta immunitaria infiammatoria all’origine della sindrome da distress respiratorio acuto osservata nei malati con grave infezione da nuovo Coronavirus.