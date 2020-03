Coronavirus in Italia, ultime news dalle Regioni: quasi 7500 contagi in Veneto, 15 morti in Calabria

Aggiornati di ora in ora anche oggi 27 marzo 2020 i dati sui casi di coronavirus in Italia: ecco le informazioni regione per regione, inserite a seguito di pubblicazione ufficiale.

Sono 7497 i contagiati da Coronavirus in Veneto, 295 in più di quelli conteggiati ieri alle 17.

Cresce anche il numero dei decessi, dopo i 5 avvenuti nella notte, arrivati ad un totale di 313 dall’inizio dell’emergenza.

E’ salito a 15 il numero di decessi in Calabria. Nella tarda serata di ieri ha perso la vita un architetto di 68 anni ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone. L’uomo era arrivato in ospedale il 15 marzo. Ad oggi nella città pitagorica i contagiati sono 78.