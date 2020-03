Coronavirus in Italia: ultime news dalle Regioni, DATI e bollettini aggiornati

Aggiornati di ora in ora anche oggi 30 marzo 2020 i dati sui casi di coronavirus in Italia: ecco le informazioni regione per regione, inserite a seguito di pubblicazione ufficiale.

Nella Provincia di Bolzano nelle ultime 24 ore sono stati valutati 503 tamponi, 87 dei quali sono risultati positivi. Sulla base di questi dati, comunicati dall’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, il numero delle persone positive al test del Coronavirus si attesta a 1.292. Complessivamente sinora sono stati effettuati, a livello provinciale, dall’Azienda sanitaria 10.640 tamponi su 6.254 persone. Sono ricoverati complessivamente 231 pazienti Covid-19, 23 dei quali a Colle Isarco (questi privi di sintomi o con sintomi leggeri). A questi si aggiungono 63 casi sospetti. Altre 12 persone sono ricoverate a Villa Melitta. Sono 51 le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva Ad oggi vi sono inoltre 11 pazienti ricoverati in reparti di terapia intensiva in Austria (Reutte, Lienz, Hall, Innsbruck, Feldkirch). Il numero dei decessi legati a Covid-19 sale a 74 persone. Sono 2.704 le persone in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare e 1.776 le persone che hanno concluso la quarantena e l’isolamento domiciliare. Gli operatori dell’Azienda sanitaria positivi al test del Coronavirus sono 139. A questi si aggiungono 9 medici di medicina generale e 2 pediatri di libera scelta. E’ aumentato anche il numero delle persone guarite dal Covid-19 che ad oggi sono 107.

Sono 8.724 i casi di infezione in Veneto registrati fino a stamani.

Rispetto al pomeriggio di ieri si contano 215 contagiati in piu’; il maggior numero (2.103) e’ in provincia di Padova, tranne il focolaio di Vo’ rimasto invariato. In isolamento domiciliare 19.895 persone, in diminuzione rispetto alle 20 mila registrate ieri. Sono 1.633 (+16) i pazienti ricoverati in area ‘non critica’, ma scendono a 356 (-4) quelli in terapia intensiva. I dimessi sono 747, i deceduti 413, +11 rispetto a ieri pomeriggio.

Dai dati aggiornati alle 8 di oggi, 1.051 persone in Umbria risultano positive al virus , i guariti sono 15, di cui 9 residenti nella provincia di Perugia, 6 in quella di Terni. I deceduti sono 33: 20 residenti nella provincia di Perugia e 12 in quella di Terni, 1 di fuori regione. Risultano, invece, 169 i contagiati clinicamente guariti, di cui 113 residenti nella provincia di Perugia e 56 in quella di Terni. Tra i 1.051 pazienti positivi – si spiega in una nota della Regione – 30 sono di fuori regione, 792 sono residenti nella provincia di Perugia e 226 in quella di Terni. Sono ricoverati in 220, 155 sono residenti nella provincia di Perugia e 52 in quella di Terni, 13 sono di fuori regione. I ricoveri nell’ospedale di Perugia sono 76, 60 in quello di Terni, 34 a Città di Castello, 39 a Pantalla, 5 a Orvieto, 6 a Foligno. Fra i ricoverati, 47 sono in terapia intensiva, 19 nell’ospedale di Perugia, 16 in quello di Terni, 6 a Città di Castello, 1 nell’ospedale di Pantalla, 5 in quello di Orvieto. Le persone in osservazione sono 2.864: di questi, 2.182 sono nella provincia di Perugia e 682 in quella di Terni. Sempre alla stessa data risultano 3.827 soggetti usciti dall’isolamento, di cui 3.020 nella provincia di Perugia e 807 in quella di Terni. Nel complesso, entro le 8 di oggi, sono stati eseguiti 8150 tamponi.