Coronavirus in Italia, ultime news dalle Regioni: quasi mille persone positive in Umbria

Aggiornati di ora in ora anche oggi 28 marzo 2020 i dati sui casi di coronavirus in Italia: ecco le informazioni regione per regione, inserite a seguito di pubblicazione ufficiale.

In un Alto Adige il coronavirus non rallenta: rispetto a ieri si registrano 79 persone infette in piu’ per un totale di 1.082 dall’inizio della pandemia. Salgono, seppur piu’ lievemente rispetto ai giorni precedenti, i decessi che ora complessivamente 64. I tamponi effettuati dall’Azienda sanitaria provinciale sono 9.168 su 5.509 persone. Nei normali reparti dei sette ospedali altoatesini sono ricoverati 225 pazienti Covid-19 ai quali si aggiungono 66 casi sospetti. Sono 51 sono le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva. Nove pazienti altoatesini sono ricoverati in strutture ospedaliere austriache (Reutte, Lienz, Hall, Innsbuck).

Dai dati aggiornati alle ore 8 di oggi, 969 persone in Umbria risultano positive al virus Covid-19, mentre i guariti sono 12, di cui 7 residenti nella provincia di Perugia e 5 in quella di Terni. Risultano invece 39 clinicamente guariti, di cui 25 residenti nella provincia di Perugia e 14 in quella di Terni. I deceduti sono 28: 17 residenti nella provincia di Perugia e 10 in quella di Terni, 1 di fuori regione. Sono questi i dati forniti dalla Regione sull’emergenza coronavirus in Umbria. Tra i 969 pazienti positivi, 27 sono di fuori regione, 729 sono residenti nella provincia di Perugia e 213 in quella di Terni. Sono ricoverati in 203, 147 sono residenti nella provincia di Perugia e 46 in quella di Terni, 10 sono di fuori regione. I ricoveri nell’ospedale di Perugia sono 76, 52 in quello di Terni, 30 a Citta’ di Castello, 35 a Pantalla, 6 a Orvieto, 4 a Foligno. Dei 203 ricoverati, 44 sono in terapia intensiva, 21 nell’ospedale di Perugia, 14 in quello di Terni, 5 a Citta’ di Castello, 4 nell’ospedale di Orvieto.

Le persone in osservazione sono 3083: di questi, 2411 sono nella provincia di Perugia e 672 in quella di Terni. Sempre alla stessa data risultano 2840 soggetti usciti dall’isolamento, di cui 2142 nella provincia di Perugia e 698 in quella di Terni. Nel complesso entro le ore 8 del 28 marzo, sono stati eseguiti 7028 tamponi. (ITALPRESS). tai/ads/com 28-Mar-20 12:42 NNNN

Sono 170 i casi di Covid-19 in Basilicata di cui tre persone decedute: questo l’aggiornamento della task force regionale. Ieri sono stati effettuati 167 test di cui 29 positivi. Di questi, undici riguardano un centro riabilitativo di Tricarico e otto il Comune di Irsina, in provincia di Matera, e per queste ragioni il presidente della giunta regionale Vito Bardi ha firmato un’ordinanza per l’isolamento territoriale dei due Comuni. Per quanto riguarda il Comune di residenza, i casi riguardano Irsina (otto), Potenza (quattro), Matera (quattro), Ferrandina (due), Moliterno (due), Policoro (due), Salandra, Pisticci, Montescaglioso, Bernalda, Aliano, Tolve, Sant’Arcangelo (uno per ciascun Comune). In tutto i tamponi analizzati dall’inizio dell’emergenza sono stati 1.421. In Basilicata ci sono 125 persone in isolamento domiciliare e 45 ricoveri di cui 19 in terapia intensiva. Una persona è guarita. Tutti i test positivi verranno inviati all’Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza.Ai 170 casi rilevati in Basilicata (comprese le tre persone decedute) vanno aggiunti altri otto diagnosticati in altre regioni, si tratta di lucani residenti in Basilicata e in isolamento domiciliare.