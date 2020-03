Coronavirus in Italia, ultime news dalle Regioni: in Veneto aumentano i casi ma anche i pazienti guariti e dimessi

Vengono aggiornati di ora in ora anche oggi 25 marzo 2020 i dati sui casi di coronavirus in Italia: ecco le informazioni regione per regione, inserite a seguito di pubblicazione ufficiale.

In Veneto i casi positivi di Coronavirus sono saliti oggi a 6442, 373 in più rispetto a ieri, 17159 le persone in isolamento, 1407 i malati ricoverati negli ospedali di cui 316 in terapia intensiva, 258 i decessi in totale dal 21 febbraio, 21 in più rispetto a ieri, di cui 9 solo a Verona. Aumentano anche i pazienti guariti e dimessi arrivati a quota 439.