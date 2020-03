Aggiornati di ora in ora anche oggi 31 marzo 2020 i dati sui casi di coronavirus in Italia: ecco le informazioni regione per regione, inserite a seguito di pubblicazione ufficiale.

Superati gli 8mila contagi da Coronavirus in Veneto (8.159), 258 in piu’ di quelli conteggiati ieri alle 17.

Salgono a 448 i decessi registrati dall’inizio dell’emergenza (12 quelli avvenuti nella notte), cifra che raggiunge i 477 se si conteggiano anche i decessi avvenuti al di fuori dagli ospedali.