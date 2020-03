Coronavirus in Italia: in Veneto i casi salgono a 360, al via il piano per le terapie intensive

I casi di Coronavirus in Veneto sono saliti a 360: lo comunica il bollettino della Regione. Sono +27 rispetto a ieri, 99 i ricoverati nelle strutture ospedaliere di cui 23 in terapia intensiva, 6 i deceduti, 9 i dimessi dal 21 febbraio. A Treviso il primo focolaio con 93 casi, seguito da Vo’ con 90 e la provincia di Padova esclusi Vo’ e Limena con 58.

Il maggior numero di ricoveri è all’Ospedale di Padova (37, +9), poi Treviso (24), Venezia (10, +2), Mestre (8), Vicenza (5, +1), Rovigo e Verona (4 ciascuno), Legnago (3, +2), Negrar (2, +2) e infine Mirano e Dolo con un caso ciascuno. Hanno lasciato l’ospedale 11 pazienti a Padova, 6 a Mestre, 3 a Venezia, 2 a Vicenza e uno a Treviso. I morti sono 3 a Treviso, uno ciascuno a Padova, Venezia e Mestre.

Coronavirus: al via il piano per terapie intensive

E’ pronto il piano del Governo per aumentare i posti di terapia intensiva sul territorio: viene delineato in una circolare del Ministero della Salute. Si prevede un incremento del 50% dei posti letto in terapia intensiva e del 100% nelle unita’ di pneumologia e malattie infettive. Prevista la “rimodulazione locale delle attivita’ ospedaliere“, ed e’ “necessario ridistribuire il personale sanitario per l’assistenza, con un percorso formativo ‘rapido’, qualificante per il supporto respiratorio per infermieri e medici“.

Indicato l’utilizzo delle strutture private accreditate “per ridurre la pressione sulle strutture pubbliche mediante trasferimento e presa in carico di pazienti non affetti da Covid-19“.

La circolare è stata pubblicata l’1 marzo 2020 ed è indirizzata a Protezione civile, ministeri, assessorati, federazioni degli ordini e istituzioni sanitarie.