Coronavirus, 217 italiani a bordo della Costa Magica ferma al largo della Martinica: “Sbarcati i malati, non siamo in quarantena”

Ci sono anche 217 passeggeri italiani a bordo della Costa Magica, la nave di Costa Crociere in quarantena da giorni al largo della Martinica. La crociera avrebbe dovuto concludersi il 2 aprile. Tra i passeggeri anche la giornalista Anna Dalponte che all’ANSA ha detto: “Ci siamo imbarcati il 6 marzo a Point a’ Pitre, in Guadalupa ma quasi tutti i porti hanno negato l’attracco vista la situazione mondiale, tranne St. Martin. Stamattina sono state sbarcate a Fort de France (Martinica) le due persone risultate positive al Coronavirus e i residenti che si trovavano a bordo, dopo un controllo sanitario. Lo abbiamo saputo dal comandante Fabio Bramato”. “Non siamo in quarantena – aggiunge -. Ora siamo in navigazione verso Point a’ Pitre, dove sbarcheranno i residenti di Guadalupa e dove dovremmo riprendere l’aereo dato che la crociera e’ stata interrotta. Comunque – sottolinea – ci stanno trattando benissimo, il comandante ci tiene sempre aggiornati sulla situazione”.