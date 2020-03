Coronavirus: Iv, ‘al via incontri con italiani nel mondo, distanti ma vicini’

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – “In giro c’è grande preoccupazione per la situazione attuale. Avvertiamo il bisogno di essere vicino alla nostra gente, in un periodo oggettivamente difficile, spesso lontani dai propri cari. Magari con figli e parenti in paesi nei quali si sono diffusi focolai da coronavirus. Non essendoci ancora un vaccino, al momento l’unica arma di cui disponiamo contro il contagio è la conoscenza e l’isolamento: conoscere il virus per cercare di evitarlo”. Lo dichiara la senatrice Laura Garavini, promotrice degli incontri insieme ai colleghi deputati di Italia Viva, Massimo Ungaro e Nicola Carè.

“Proprio con l’obiettivo di offrire risposte ed informazioni utili su quali comportamenti adottare contro il contagio, come Italia Viva stiamo organizzando una serie di incontri in videoconferenza con i nostri comitati in giro per l’Europa. Ad ogni evento cercheremo di avere al nostro fianco un esperto in grado di fornire spiegazioni sull’origine e sull’evoluzione del virus, con consigli pratici su come affrontare l’attuale fase di emergenza”.