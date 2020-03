Coronavirus, Koch Institut: “In Italia i medici devono scegliere quali pazienti salvare. Speriamo non succeda in Germania”

“Speriamo di poter evitare lo scenario italiano in Germania“: lo ha affermato il presidente del Robert Koch Institut, Lothar Wieler, durante una conferenza stampa a Berlino sul Coronavirus. “In Italia, in alcuni ospedali, i medici sono già nella situazione di dover scegliere quali pazienti salvare. Noi speriamo che non si debba arrivare a questo in Germania“, ha affermato.

Per quanto riguarda invece la chiusura delle scuole – decisa oggi in Baviera a Berlino, nel Saarland e in Bassa Sassonia – Wieler ha affermato che si tratta “di un buon mezzo per rallentare la diffusione dell’epidemia“.