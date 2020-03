Coronavirus: la Cina invia un’equipe medica in Italia e materiali sanitari d’emergenza [FOTO]

La Cina ha inviato oggi in Italia un’équipe medica di nove persone per assistere i colleghi italiani nel contenimento di Covid-19. Lo ha dichiarato un portavoce del ministero degli Esteri. Il portavoce del ministero Geng Shuang ha annunciato durante una conferenza stampa che il gruppo di esperti è partito da Shanghai in mattinata, portando con sé a Roma i dispositivi di protezione medica e di terapia intensiva.

La Cina e i Paesi europei sono in stretta comunicazione e cooperazione sin dallo scoppio dell’epidemia, ha detto il portavoce, osservando che le due parti hanno formato un gruppo congiunto di esperti composto da funzionari ed esperti della Commissione Sanitaria Nazionale della Cina, del Centro Cinese per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie, della Direzione Generale per la Salute e la Sicurezza Alimentare della Commissione Europea e del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie.

“Il gruppo ha svolto la sua terza videoconferenza ieri, scambiandosi opinioni e aggiornamenti sulla situazione epidemica, le misure di prevenzione e di contenimento, nonché la diagnosi e lo screening e ha deciso di rafforzare ulteriormente la condivisione di esperienze e tecnologie, per sconfiggere insieme la malattia e salvaguardare la salute pubblica regionale e globale”, ha detto il portavoce.

Secondo Geng, la solidarietà e la cooperazione internazionale sono cruciali di fronte all’epidemia, aggiungendo che la Cina e’ disposta a promuovere ulteriormente la cooperazione con la parte europea in settori quali la diagnosi, la tecnologia di trattamento e la ricerca in materia di medicinali e vaccini. Geng ha citato l’antico filosofo romano Seneca dicendo che “siamo onde dello stesso mare, foglie dello stesso albero, fiori dello stesso giardino”, esprimendo la speranza che la comunità internazionale vinca la guerra contro Covid-19 attraverso sforzi condivisi.