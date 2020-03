Coronavirus, Xi a Mattarella: “La Cina sostiene l’Italia negli sforzi contro l’epidemia”

La Cina sostiene gli sforzi dell’Italia contro il coronavirus e offre la propria assistenza contro l’epidemia. Lo ha dichiarato il presidente cinese, Xi Jinping, nel corso di un colloquio telefonico con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel quale ha porto le condoglianze per le vittime dell’epidemia in Italia. “In questo momento difficile per l’Italia, il governo e il popolo cinese sostengono fermamente gli sforzi dell’Italia per combattere l’epidemia e sono disposti a collaborare e fornire assistenza“, ha detto Xi al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, citato dall’agenzia Xinhua, aggiungendo che “solo attraverso unita’ e coordinamento l’umanita’ puo’ affrontare vari rischi e sfide a livello globale”.

Finche’ Cina, Italia e la comunita’ internazionale collaboreranno, “riusciranno a superare le difficolta’ attuali e prevarranno presto sull’epidemia”, ha aggiunto Xi. Citando il cinquantesimo anniversario dello stabilimento delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi, che ricorre quest’anno, Xi ha concluso dicendo che con gli sforzi congiunti per fare fronte all’epidemia, “la tradizionale amicizia tra Cina e Italia diventera’ piu’ forte e la cooperazione piu’ ampia”.