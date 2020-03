Il sindaco di New York, Bill de Blasio, dichiara lo stato di emergenza per la citta’ in seguito “all’intenso” aumento dei casi di coronavirus. Il governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo, ha dichiarato lo stato di emergenza nei giorni scorsi. Nella Grande Mela potrebbero esserci 1.000 casi di Coronavirus in una settimana. Lo ha dichiarato de Blasio, sottolineando che la sua intenzione e’ quella di lasciare le scuole aperte.