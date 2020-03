Coronavirus, la Commissione Econ: “Serve uno strumento mes per i fondi agli Stati”

La presidente della Commissione Econ del Parlamento Europeo, Irene Tinagli (gruppo S&D), insieme ai coordinatori degli eurodeputati del Ppe, dei Liberali e dei Verdi, fa appello agli Stati membri affinché prendano “decisioni coraggiose” per combattere le conseguenze della Covid-19, “inclusa la possibilità di creare uno strumento dedicato all’interno del Meccanismo Europeo di Stabilità, con regole specifiche per fornire fondi aggiuntivi agli Stati membri duramente colpiti dall’epidemia”.

La presidente e i capidelegazione Markus Ferber (Ppe, Germania), Jonás Fernández (S&D, Spagna), Luis Garicano (Renew Europe, Spagna) e Sven Giegold (Verdi/Ale, Germania) si “compiacciono” della “prima serie di misure prese dalla Commissione, dall’Eurogruppo, dalla Bce, inclusa la Vigilanza, e dall’Eba, ma chiedono ulteriori iniziative, facendo leva su tutti gli strumenti possibili che potrebbero essere utilizzati per contrastare l’impatto negativo sull’economia Ue”. La pandemia, sottolineano, “è una grande sfida per tutti i nostri cittadini, per i lavoratori del settore sanitario, per le imprese, ma anche per le istituzioni finanziarie e per la stabilità complessiva dell’Eurozona”. Per la presidente e i coordinatori sono necessarie “azioni più forti” per difendere l’Ue dalle conseguenze del diffondersi del coronavirus Sars-Cov-2.