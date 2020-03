Coronavirus, la cura del Venezuela: “a tutti i pazienti daremo clorochina orale”

Il governo del Venezuela ha annunciato che ai pazienti contagiati dal Coronavirus “verrà somministrata clorochina per via orale“. Lo ha reso noto ieri sera il ministro della Comunicazione Jorge Rodriguez aggiungendo che il prodotto, in fase sperimentale, sara’ disponibile sia per i 77 pazienti venezuelani per cui è confermato il contagio da Covid-19, sia per le persone con cui essi sono stati in contatto prima dell’isolamento. Al momento, ha aggiunto il ministro, abbiamo a disposizione 250.000 compresse di clorochina ed abbiamo anche farmaci sufficienti “per trattare fino a 115.000 persone che dovessero contagiarsi“. Ma, ha precisato, “non raggiungeremo mai simili livelli perchè la quarantena sta funzionando“. Infine Rodriguez ha ribadito che il governo sta esercitando uno sforzo finanziario enorme, ed al riguardo ha rinnovato un appello alla sospensione “a fini umanitari” delle sanzioni unilaterali statunitensi, assicurando che queste sono “un crimine di lesa umanita‘” che “ci costringe a realizzare complesse triangolazioni con altri Paesi per poter acquistare i test diagnostici per scoprire i contagiati dal virus“.