Coronavirus, la Lombardia chiama Bertolaso per il nuovo Ospedale della Fiera: “è lotta epocale, non potevo dire di no”

Guido Bertolaso affiancherà il governatore lombardo Attilio Fontana per affrontare l’emergenza coronavirus, un incarico accettato dietro il “compenso simbolico pari ad un euro“. Lo annuncia la stessa Regione Lombardia in una nota con cui ufficializza la nomina. Il presidente della Regione ha chiesto a Bertolaso di affiancarlo come “consulente personale per la realizzazione del progetto riguardante la costruzione di un ospedale dedicato ai pazienti Covid presso le strutture messe a disposizione della Fondazione Fiera di Milano al Portello. Fontana ha ringraziato Bertolaso per aver accettato l’incarico dietro il compenso simbolico pari ad un euro“.

Il governatore Attilio Fontana non molla sull’idea di costruire un ospedale dedicato ai pazienti Covid presso le strutture messe a disposizione della Fondazione Fiera di Milano al Portello, ma “si deve fare subito, con la massima urgenza“, dice poco prima di annunciare la nomina di Guido Bertolaso, l’uomo delle emergenze, come consulente personale. “In questo momento non siamo in possesso degli strumenti che servono per rendere operativa questa sede. Noi, con la Fondazione Fiera, abbiamo garantito la struttura, ma nessuno è in grado di fornirci né medici, né ventilatori. Nonostante ciò non abbiamo intenzione di abbandonare questa idea, abbiamo anche lanciato una call internazionale, contattato il governo tedesco e non ci fermeremo qui“, dice in conferenza stampa. “Ci proveremo ancora, mi auguro di potervi dare delle notizie positive, siamo moderatamente ottimisti“, conclude il presidente della Regione Lombardia.

“Come potevo non aderire alle richieste del presidente della Lombardia di dare una mano nella epocale battaglia contro il Covid-19 se la mia storia, tutta la mia vita e’ stata dedicata ad aiutare chi e’ in difficolta’ e a servire il mio paese? Se ho aperto l’ospedale Spallanzani vent’anni fa ed ho lavorato in Sierra Leone durante la micidiale epidemia di ebola forse qualcosa di utile con il mio team spero di riuscire a farlo. Il mio pensiero va ai medici -quelli veri- agli infermieri ed ai tecnici sanitari e ai farmacisti che da settimane danno l’anima rischiando ogni istante per combattere e vincere questa battaglia“, conclude Bertolaso.

“Ottima decisione di Fontana. Bertolaso è uomo d’esperienza, del fare, un professionista delle emergenza che darà un grande contributo per combattere il #Coronavirus. A Palazzo Chigi si sono fatti sfuggire questo fuoriclasse, bene che non lo abbia fatto anche la Regione Lombardia“. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

‘L’abbiamo sempre detto: Guido Bertolaso poteva essere un’ottima scelta anche a livello nazionale. Ora la Lombardia è la Regione che soffre di più, è giusta che dia una mano. Farà sicuramente bene. Buon lavoro e in bocca al lupo!”. Cosi all’Adnkronos Antonio Tajani, numero due di Forza Italia, commenta la notizia di Guido Bertolaso consulente del governatore lombardo Attilio Fontana per l’emergenza Coronavirus.