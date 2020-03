Coronavirus, la pandemia avanza: 159.844 nuovi contagi e 6.036 vittime nel mondo, tutti i dettagli

Il numero di morti per coronavirus nel mondo ha superato quota 6.000, dopo l’annuncio da parte della Spagna di 105 nuovi decessi. E’ quanto emerge da un bilancio realizzato dall’Afp sulla base di fonti ufficiali. In totale 6.036 persone sono morte e sono 159.844 i contagi in tutto il mondo. La Cina rimane il paese con il più alto numero di morti (3.199) ma ora è in Europa che l’epidemia progredisce rapidamente, con 1.907 vittime di cui 1.441 in Italia e 288 in Spagna, i paesi più colpiti del continente.

Iniziamo dalle buone notizie, in arrivo dalla Cina. Dalla municipalità speciale di Chongqing, metropoli da oltre 30 milioni di abitanti, è da oggi senza contagi da coronavirus. L’ultimo paziente, un uomo di 52 anni, è stato dimesso in mattinata da un ospedale del distretto di Changshou, secondo la Commissione sanitaria locale. Chongqing ha avuto 576 casi certi e 6 morti, ed e’ senza nuove infezioni da 19 giorni di fila. Sono salite a 11 le regioni provinciali prive di infezioni da Covid-19: sono Tibet, Qinghai, Fujian, Xinjiang, Anhui, Jiangxi, Shanxi, Hunan, Yunnan, Jiangsu e Chongqing.

Sia Chongqing che lo Hunan, entrambe confinanti con la provincia dello Hubei, la piu’ colpita dall’epidemia, hanno dovuto affrontare ardue sfide in termini di prevenzione di ulteriori contagi nelle comunita’ locali. Secondo un bilancio preliminare di Xinhua, 11 regioni di livello provinciale della Cina continentale non hanno registrato nuove infezioni da coronavirus, dopo aver dimesso gli ultimi pazienti contagiati. Tra queste figurano il Tibet, il Qinghai, lo Xinjiang, lo Shanxi, lo Yunnan, il Fujian, il Jiangsu, il Jiangxi e lo Anhui, oltre alle ultime arrivate Hunan e Chongqing.

Non si può dire per il resto del mondo, dove l’epidemia si sta diffondendo a velocità sempre maggiore.

Le autorità sanitarie della Malaysia hanno riferito che nel Paese sono stati riscontrati 428 casi di positività al Coivid-19, con 190 nuovi casi confermati nella serata di domenica. Secondo il ministero della Sanità, la “maggioranza dei nuovi casi” è legata ad una cerimonia islamica che si è tenuta nella periferia di Kuala Lumpur alla fine di febbraio, alla quale parteciparono circa 15mila persone. Il numero di casi legato a quell’evento ha avuto inizialmente un riscontro a Brunei la scorsa settimana e in seguito a Singapore, che secondo i dati aggiornati alla serata di sabato ha registrato 212 casi di contagio. I ministeri della Sanità dei tre Paesi hanno fatto appello ai partecipanti alla cerimonia affinché si sottopongano al test e forniscano informazioni sui loro contatti e viaggi

Ad Alessandria d’Egitto si registrano 4 nuovi casi di coronavirus. Si tratta di un egiziano di nazionalita’ italiana e della moglie italiana, arrivati in Egitto all’inizio di marzo, e due sorelle di lui dalle quali la coppia era ospite. Secondo quanto riferisce il sito di Al Masry al Youm, che cita una fonte della Sanita’ del governatorato, i casi sono stati accertati dopo che le due sorelle hanno iniziato a manifestare i sintomi. Da qui il collegamento con la coppia che era venuta dall’Italia. Dopo il test positivo, tutti e 4 sono ricoverati in isolamento in due ospedali diversi, mentre a seguito della scoperta dei casi, un team della direzione sanitaria di Alessandria ha disinfettato diverse strade nell’area di Sidi Bishr, nel governatorato orientale di Alessandria. L’Egitto, al momento, registra 110 contagiati, 21 dei quali guariti.

In Pakistan si registrano 5 nuovi casi di coronavirus, facendo salire il numero dei contagiati a 39. Lo riferiscono le autorita’ sanitarie. Quattro dei nuovi casi sono stati segnalati a Karachi, la capitale della provincia meridionale di Sindh, mentre il quinto e’ stato registrato a Lahore, nella provincia del Punjab. L’ultima vittima e’ un uomo di 54 anni rientrato recentemente dal Regno Unito. La maggior parte dei pazienti in Pakistan ha contratto il virus all’estero in Paesi quali l’Iran, Iraq, Siria, Usa e Regno Unito.

Le autorita’ della Federazione Russa hanno confermato quattro nuovi casi di coronavirus nel paese, portando cosi’ il numero totale dei contagiati a 63 persone. Lo si apprende dai dati diffusi oggi dal quartier generale operativo per il contrasto all’epidemia di Covid-19. “Nelle ultime 24 ore sono stati registrati quattro nuovi casi, tre dei quali nella regione di Mosca; l’ultimo tampone positivo e’ stato effettuato nella regione di Tjumen”, si legge nella nota. Stando alle informazioni diffuse, tutti i pazienti sarebbero rientrati di recente da paesi europei attualmente colpiti dal virus: Italia, Francia, Spagna e Svizzera. Le autorita’ competenti hanno confermato di essere gia’ a lavoro per identificare le persone con cui hanno avuto contatti nei giorni scorsi, che saranno sottoposte a quarantena.

Quarta vittima per il Coronavirus in Grecia: si tratta di un uomo di 53 anni, che si trovava ricoverato in terapia intensiva da qualche giorno. E’ il paziente più giovane morto per il Covid-19 nel Paese, dove si contano un totale di 228 casi. Le autorità hanno annunciato di aver registrato 38 nuovi casi di contagi, portando il totale a 228. Le autorità sanitarie hanno annunciato ieri che i tamponi negli ospedali saranno effettuati solo su pazienti con sintomi di polmonite e sulle fasce più vulnerabili. La polizia ha dichiarato di aver arrestato 96 persone da giovedì che non hanno rispettato le misure per frenare la diffusione del virus. Durante la scorsa settimana il governo ha ordinato in successione la chiusura di asili nido, scuole e università, quindi giovedì, di tribunali, cinema, teatri, arene dello sport, e infine bar, ristoranti, musei e siti archeologici e alcuni negozi. Supermercati, farmacie, studi medici e alcuni negozi rimangono aperti.

Intanto il presidente del Libano Michel Aoun ha decretato lo stato di “emergenza sanitaria” nel Paese a causa della diffusione del coronavirus. In un comunicato diramato dal Consiglio di Difesa, si invitano i cittadini alla “mobilitazione generale”, senza però che vengano forniti dettagli.

Primo decesso per il coronavirus anche in Ungheria. Ne ha dato notizia in un tweet il portavoce del governo di Budapest, Zoltan Kovacs, secondo cui la vittima è un uomo di 75 anni, che era stato ricoverato con sintomi del virus ed una polmonite.

Il Parlamento di El Salvador ha approvato la notte scorsa, su richiesta del presidente Nayib Bukele, due leggi riguardanti il contrasto del Coronavirus che introducono, da una parte, lo stato di emergenza per 30 giorni, e dall’altra lo stato di eccezione, con la riduzione temporanea (15 giorni) di alcune liberta’ costituzionali. Lo stato di emergenza, indica il quotidiano La Prensa Grafica, e’ stato all’unanimita’ dai parlamentari di tutti i partiti “per adottare nei 30 giorni di vigenza azioni preventive che permettano di limitare i danni del Coronavirus. La legge riguardante lo stato di eccezione e’ stata invece approvata, al termine di un dibattito acceso durato ore, con 58 voti a favore e 25 contrari appartenenti al Fronte Farabundo Marti per la liberazione nazionale (Fmln, centro-sinistra). In base ad essa, si potra’ restringere la circolazione in luoghi di presenza del Coronavirus, sospendere riunioni ed eventi, ed impedire o restringere l’ingresso e la circolazione nel Paese di persone che possono essere portatrici del virus Covid-19, obbligandole eventualmente a sottoporsi a misure sanitarie.