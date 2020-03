Coronavirus, la pandemia raggiunge 43 Paesi in Africa: 1.436 casi e 46 morti

La pandemia da coronavirus ha finora raggiunto 43 Paesi in Africa, contagiando 1.436 persone e causando la morte di altre 46. Lo ha dichiarato il Centro africano per il controllo e la prevenzione della malattia (Africa Cdc), precisando che le vittime si sono verificate in dieci Paesi. Il numero maggiore di contagi è stato registrato in Egitto, con 327 casi, seguito dal Sudafrica con 274 casi, dall’Algeria con 201 e dal Marocco con 115. L’Africa Cdc ha aggiunto che 124 persone che avevano contratto l’infezione sono guarite.